Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 00:12

Французские военные встанут на защиту Гренландии

AFP: французские солдаты поучаствуют в европейской военной миссии в Гренландии

Французские солдаты Французские солдаты Фото: IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Франция присоединится к европейской военной миссии в Гренландии. Как сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вооруженных сил республики, французские военнослужащие встанут на защиту территории.

Конкретные детали о численности, задачах и сроках развертывания контингента пока не раскрываются. Это решение следует за аналогичными заявлениями Германии и Швеции, которые также объявили о направлении своих военных, в частности разведывательных подразделений, на крупнейший остров мира.

На данный момент формируется коалиция европейских стран, готовых усилить присутствие в Арктическом регионе. Это решение указывает на растущую стратегическую озабоченность ситуацией в Арктике и желание стран ЕС играть более активную роль в регионе.

Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства. С 1951 года, согласно отдельному американо-датскому договору, обязанности по обороне острова от возможной агрессии лежат на Соединенных Штатах, что дополняет союзнические обязательства в рамках НАТО.

Ранее стало известно, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. По данным издания Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.

Гренландия
Франция
военные
участие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетная опасность действует в одном из российских регионов
«Очень плохой сливщик»: в США найден виновный утечек по Венесуэле
Французские военные встанут на защиту Гренландии
Какой сегодня день? Праздники, памятные даты 15 января 2026 года
Приметы 15 января — Сильвестров день: Куриный праздник, сладости и обереги
Мать погибшего воспитанника ЦСКА выдвинула пугающую версию его смерти
Променял величие на корону: сторонники Трампа готовятся к бунту
Арестовано имущество бывшего «держателя» московского метро
Загадочная смерть футболиста ЦСКА Адамса: причины, версии, что известно
SHOT: взрывы прогремели в Ростовской области
Аналитики назвали самый быстрый серийный суперкар в США
Директора ялтинской школы незаконно задержали при посещении Киева
Больничные в 2026-м: как изменились размеры выплат, когда выгодно брать
«Предпочитают мир»: европейцы устали от конфликта с Россией
В США заметили сигнал, который Россия подала Западу «Орешником»
МИД Дании заявил, что две сильнейшие державы не угрожают Гренландии
«Произошло возгорание энергообъекта»: ВСУ атаковали территорию ЛНР
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.