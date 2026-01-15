Французские военные встанут на защиту Гренландии AFP: французские солдаты поучаствуют в европейской военной миссии в Гренландии

Франция присоединится к европейской военной миссии в Гренландии. Как сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вооруженных сил республики, французские военнослужащие встанут на защиту территории.

Конкретные детали о численности, задачах и сроках развертывания контингента пока не раскрываются. Это решение следует за аналогичными заявлениями Германии и Швеции, которые также объявили о направлении своих военных, в частности разведывательных подразделений, на крупнейший остров мира.

На данный момент формируется коалиция европейских стран, готовых усилить присутствие в Арктическом регионе. Это решение указывает на растущую стратегическую озабоченность ситуацией в Арктике и желание стран ЕС играть более активную роль в регионе.

Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства. С 1951 года, согласно отдельному американо-датскому договору, обязанности по обороне острова от возможной агрессии лежат на Соединенных Штатах, что дополняет союзнические обязательства в рамках НАТО.

Ранее стало известно, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. По данным издания Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение населения этой датской автономии.