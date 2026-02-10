Должности командующих региональными штабами НАТО в Норфолке, Неаполе и Брюнсюме, которые были закреплены за США, передали европейским странам, говорится в заявлении альянса. Решение принято в рамках изменения командной структуры организации.

6 февраля страны НАТО договорились о новом распределении должностей в командной структуре, в которой европейские союзники, включая новых членов, будут играть более важную роль, — говорится в сообщении.

Великобритания возглавит командование НАТО в Норфолке, которое отвечает за морские операции и учения в Северной Атлантике. Италия получит руководство командованием в Неаполе, в задачи которого входит планирование деятельности в Средиземноморском регионе.

Командование в Брюнсюме, ответственное в том числе за Восточную Европу, на ротационной основе перейдет под руководство Польши и Германии. До принятия этого решения все указанные должности находились под контролем США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание американским президентом Дональдом Трампом российских интересов в сфере нерасширения НАТО стало огромным шагом. Министр отметил, что глава Белого дома стал единственным западным лидером, публично высказавшим подобную позицию.