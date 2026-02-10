Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:30

США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО

США передали командование тремя штабами НАТО странам Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Должности командующих региональными штабами НАТО в Норфолке, Неаполе и Брюнсюме, которые были закреплены за США, передали европейским странам, говорится в заявлении альянса. Решение принято в рамках изменения командной структуры организации.

6 февраля страны НАТО договорились о новом распределении должностей в командной структуре, в которой европейские союзники, включая новых членов, будут играть более важную роль, — говорится в сообщении.

Великобритания возглавит командование НАТО в Норфолке, которое отвечает за морские операции и учения в Северной Атлантике. Италия получит руководство командованием в Неаполе, в задачи которого входит планирование деятельности в Средиземноморском регионе.

Командование в Брюнсюме, ответственное в том числе за Восточную Европу, на ротационной основе перейдет под руководство Польши и Германии. До принятия этого решения все указанные должности находились под контролем США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание американским президентом Дональдом Трампом российских интересов в сфере нерасширения НАТО стало огромным шагом. Министр отметил, что глава Белого дома стал единственным западным лидером, публично высказавшим подобную позицию.

НАТО
США
Великобритания
Италия
Польша
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал три шага, чтобы вернуть невыплаченную премию
В Госдуме оценили выступление шорт-трекиста Посашкова на Олимпиаде-2026
Названо возможное условие, при котором Франция забудет об Украине
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.