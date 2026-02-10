Лавров указал на признание США интересов России по НАТО

Признание американским президентом Дональдом Трампом российских интересов в сфере нерасширения НАТО стало огромным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Министр отметил, что глава Белого дома стал единственным западным лидером, публично высказавшим подобную позицию.

Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг. Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал, — сказал Лавров.

Кроме того, дипломат указал на ключевые задачи, без решения которых невозможно урегулирование конфликта на Украине. Первой из них он назвал обязательный учет и устранение первопричин кризиса в любом будущем мирном соглашении.

Второй важнейшей задачей министр считает защиту русских и русскоязычных жителей Донбасса. Лавров напомнил, что Киев объявлял этих людей террористами и призывал их «проваливать в Россию».

Ранее глава МИД заявил, что Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на восток. Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.