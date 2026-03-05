На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта WP: усиление изоляции может превратить Иран во вторую Северную Корею

Усиление изоляции Ирана после окончания конфликта может превратить страну во вторую Северную Корею, пишет издание The Washington Post со ссылкой на бывшего американского дипломата в странах Ближнего Востока, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, ответные удары Тегерана нанесли колоссальный ущерб чувству безопасности в регионе.

Уровень психологического ущерба, нанесенного Тегераном чувству безопасности в этих странах, колоссален. Иран будет все больше и больше изолироваться в экономическом и политическом плане. Это страна с населением в 90 млн человек, которая может стать второй Северной Кореей, — считает экс-дипломат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.