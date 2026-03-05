Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:40

На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта

WP: усиление изоляции может превратить Иран во вторую Северную Корею

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Усиление изоляции Ирана после окончания конфликта может превратить страну во вторую Северную Корею, пишет издание The Washington Post со ссылкой на бывшего американского дипломата в странах Ближнего Востока, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, ответные удары Тегерана нанесли колоссальный ущерб чувству безопасности в регионе.

Уровень психологического ущерба, нанесенного Тегераном чувству безопасности в этих странах, колоссален. Иран будет все больше и больше изолироваться в экономическом и политическом плане. Это страна с населением в 90 млн человек, которая может стать второй Северной Кореей, — считает экс-дипломат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

США
дипломаты
прогнозы
Иран
изоляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.