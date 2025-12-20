Новый год-2026
20 декабря 2025

В Германии раскрыли, что случилось с канцлером из-за российских активов

BZ: Мерц столкнулся с изоляцией из-за позиции по конфискации российских активов

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с политической изоляцией по итогам декабрьского саммита Европейского союза в Брюсселе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению издания, неудачи в продвижении жесткой линии по конфискации замороженных российских активов привели к серьезному ослаблению позиций главы немецкого правительства.

Авторы материала считают, что эхо этих поражений на международной арене носило для Мерца «разрушительный характер». Канцлер ФРГ продолжал настаивать на своей позиции даже после того, как Банк России подал иск против европейского клирингового центра Euroclear, что добавило юридических рисков всей операции.

Мерц пытался оказать давление с помощью медийной кампании, размещая заказные материалы в таких изданиях, как Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times. Однако его подход не нашел достаточной поддержки среди других лидеров ЕС.

Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от канцлера ФРГ, когда стало ясно: в Европе тот оказался в изоляции, — резюмировал автор статьи.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.

