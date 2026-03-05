Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России Блинкен: конфликт в Иране ослабит США перед Россией и Китаем

Для достижения реальных перемен в Иране необходимо долгосрочное присутствие американских сил на Ближнем Востоке, уверен экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен. Это, в свою очередь, по его мнению, приведет к истощению военных запасов США и сделает страну уязвимой перед Китаем и Россией, передает Bloomberg.

Нас беспокоит сценарий, при котором мы настолько истощим наши арсеналы, а на их восстановление уйдет много времени, что это поставит нас в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России, — заявил Блинкен.

Накануне Politico сообщило, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.