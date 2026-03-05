Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:40

Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России

Блинкен: конфликт в Иране ослабит США перед Россией и Китаем

Энтони Блинкен Энтони Блинкен Фото: Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Для достижения реальных перемен в Иране необходимо долгосрочное присутствие американских сил на Ближнем Востоке, уверен экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен. Это, в свою очередь, по его мнению, приведет к истощению военных запасов США и сделает страну уязвимой перед Китаем и Россией, передает Bloomberg.

Нас беспокоит сценарий, при котором мы настолько истощим наши арсеналы, а на их восстановление уйдет много времени, что это поставит нас в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России, — заявил Блинкен.

Накануне Politico сообщило, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

конфликты
Иран
Ирак
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.