Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева

Протестующие пытались напасть на автомобиль президента Азербайджана Ильхама Алиева, который прибыл в Вашингтон для участия в заседании «Совета мира», сообщило посольство республики. В дипведомстве заявили, что решительно отвергают любые попытки исказить ситуацию и распространить обвинения в связи с мерами безопасности, принятыми в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа.

Когда президентский кортеж приблизился к территории отеля, протестующие силой попытались проникнуть на охраняемую территорию и совершили нападки на президентский автомобиль. Эта группа также использовала непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана, — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана азербайджанского лидера была вынуждена немедленно вмешаться. Дипломаты пояснили, что любая попытка блокировать движение охраняемой машины с главой государства, создает серьезную угрозу безопасности.

Как говорится в сообщении посольства, Секретная служба США ранее заявила, что территория отеля находилась в пределах официального периметра безопасности. А азербайджанские службы всегда действуют в строгой координации с принимающей страной, подчеркнули в дипведомстве.

Ранее появилось видео, на котором группа радикалов пытается прорваться на охраняемую территорию отеля Waldorf Astoria, где остановился азербайджанский лидер. На нем также слышно, как злоумышленники выкрикивают нецензурные выражения. Ситуацию удалось взять под контроль в кратчайшие сроки, серьезных последствий инцидент не повлек. Уточняется, что сотрудники азербайджанской службы безопасности действовали слаженно и в тесном контакте с американской полицией.