В Кремле ответили, когда состоится новый раунд переговоров по Украине Песков обещал сообщить, когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным РИА Новости, он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.

После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем, — отметил он.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что окружение американского президента Дональда Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, речь идет о спецпосланнике лидера Стиве Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.

Также стало известно, что в ЕС рассматривают возможность приема Украины при ее отказе от территорий. При этом процедура может пройти «в рассрочку» до того, как все критерии для членства будут достигнуты. В Брюсселе считают, что для того, чтобы убедить народ Украины пойти на уступки, президенту страны Владимиру Зеленскому нужно предложить нечто весомое.