20 февраля 2026 в 12:53

В Кремле ответили, когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным РИА Новости, он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.

После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем, — отметил он.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что окружение американского президента Дональда Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, речь идет о спецпосланнике лидера Стиве Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.

Также стало известно, что в ЕС рассматривают возможность приема Украины при ее отказе от территорий. При этом процедура может пройти «в рассрочку» до того, как все критерии для членства будут достигнуты. В Брюсселе считают, что для того, чтобы убедить народ Украины пойти на уступки, президенту страны Владимиру Зеленскому нужно предложить нечто весомое.

