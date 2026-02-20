Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:28

Раскрыто, почему американцам недоступен для скачивания мессенджер MAX

В США мессенджер MAX недоступен в App Store из-за лицензионных требований

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Мессенджер MAX недоступен для скачивания пользователями Apple в США из-за местных ограничений и лицензионных требований, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Сроки возможного появления приложения в американском App Store неизвестны.

Разница между странами в доступных приложениях связана с региональными ограничениями и лицензионными соглашениями, — отметили в поддержке Apple.

В компании уточнили, что разработчики обязаны соблюдать местные законы и правила, иначе приложение может быть ограничено для пользователей. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных россиян. По данным ведомства, руководство мессенджера каждую неделю ликвидирует до 100 сервисов «интернет-пробива», однако положительного результата не наблюдается.

Между тем стало известно, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По информации источников, мера будет действовать на территории всей страны. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомству нечего добавить к информации о полной блокировке Telegram.

мессенджеры
США
Apple
App Store
приложения
