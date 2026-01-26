Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:28

Для украинцев разработали симулятор побега из ТЦК

В App Store и Google Play вышел симулятор побега из ТЦК от первого лица

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица появился в App Store и Google Play, убедился корреспондент NEWS.ru. Игру под названием «Втеча з ТЦК» выпустил разработчик Nolodin Games LLC. Пользователю предлагают прокладывать подземные туннели, обходить охрану, обмениваться предметами с другими заключенными и принимать решения, влияющие на исход побега.

В игре заявлена система прокачки и элементы стратегии, а разработчики сделали ставку на реалистичную тюремную обстановку и сюжет, в котором нужно шаг за шагом прокладывать путь к свободе. При этом украинцы в комментариях жалуются, что игра «сырая» и в ней много багов.

Ранее жителя украинской Полтавы мобилизовали после попытки скрыться в туалете на автозаправке. Сотрудники ТЦК выбили дверь помещения, и хотя работники АЗС — уборщица и кассир — пытались помешать задержанию, их оттесняли руками. Все это происходило на глазах у посетителей заправки.

До этого сотрудники ТЦК в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его из автомобиля вместе с дверью. Кроме того, украинца жестоко избили. Сотрудники полиции, находившиеся рядом с местом происшествия, не стали пресекать избиение.

