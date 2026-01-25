Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:40

Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жителя украинской Полтавы мобилизовали после попытки скрыться в туалете на автозаправке, передает «Страна.ua». Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выбили дверь служебного помещения.

Работники АЗС — уборщица и кассир — пытались помешать задержанию, однако их оттесняли руками. Кроме того, задержание происходило при посетителях заправки. Мужчину вывели из магазина под крики женщин и посадили в машину.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе силой вытащили мужчину из автомобиля, вырвав дверь, и избили его, после чего увезли для мобилизации. Полиция, находившаяся рядом, не вмешалась в происходящее и, по словам очевидца, лишь предложила вызвать оперативную группу из-за поврежденной машины.

Во Львове до этого работники территориального центра комплектования отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а девушка осталась лежать в снегу.

мобилизации
Украина
ТЦК
Полтава
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней девушкой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Питомцы стали в истерике отгрызать хвосты из-за одной особенности хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.