Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео

Жителя украинской Полтавы мобилизовали после попытки скрыться в туалете на автозаправке, передает «Страна.ua». Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выбили дверь служебного помещения.

Работники АЗС — уборщица и кассир — пытались помешать задержанию, однако их оттесняли руками. Кроме того, задержание происходило при посетителях заправки. Мужчину вывели из магазина под крики женщин и посадили в машину.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе силой вытащили мужчину из автомобиля, вырвав дверь, и избили его, после чего увезли для мобилизации. Полиция, находившаяся рядом, не вмешалась в происходящее и, по словам очевидца, лишь предложила вызвать оперативную группу из-за поврежденной машины.

Во Львове до этого работники территориального центра комплектования отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а девушка осталась лежать в снегу.