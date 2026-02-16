Мирошник рассказал, кого обойдет мобилизация на Украине Мирошник: из-за мобилизации на Украине останется только Зеленский и его приятели

После мобилизации на Украине останутся исключительно президент Владимир Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он также подчеркнул, что в военном противостоянии Киев использует лишь один вид ресурса — человеческий, передает РИА Новости.

Сейчас они вносят изменения в перечень профессий, которые подпадают под бронь. Они постепенно сужают количество людей, которые могут избежать призыва. Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты «Слуги народа» и прочих деятелей, — поделился Мирошник.

По его словам, киевские власти будут максимально использовать человеческий ресурс. Все остальное — это финансовая и военная поддержка Запада, а также дипломатическое содействие.

Ранее дипломат обвинил украинские власти в отсутствии организации гуманитарных коридоров и препятствовании вывозу тел погибших. Он назвал действия украинской стороны циничными. Также Мирошник отметил, что по мере продвижения российских войск увеличивается число случаев насилия над мирными жителями. Он подчеркнул, что действия ВСУ не ограничиваются пытками и издевательствами, а представляют собой систематическое нарушение прав гражданских лиц.