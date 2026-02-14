Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 13:34

Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими

Мирошник: Украина не дает вывезти тела погибших на ряде направлений

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинские власти на ряде направлений не организуют гуманитарные коридоры и мешают вывозу тел погибших, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он назвал действия украинской стороны циничными, передает РИА Новости.

Украинская сторона не создает гуманитарные коридоры. Более того, на ряде направлений украинская сторона поступает циничнее — не дает эвакуировать оттуда тела погибших людей, — сказал Мирошник.

Дипломат также отметил, что по мере продвижения российских сил фиксируется все больше фактов жестокого обращения с гражданским населением. Мирошник подчеркнул, что преступления ВСУ не ограничиваются пытками и истязаниями, речь идет о систематических издевательствах.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в намеренной эскалации ударов по гражданским объектам в России. По ее словам, атаки на жилые дома, больницы и церкви усилились именно в период важных международных переговоров по урегулированию конфликта.

Кроме того, Захарова призвала участников Мюнхенской конференции обратить внимание на террористические атаки Киева против мирных жителей. Дипломат подчеркнула, что вместо дискуссий о финансировании украинских властей европейским политикам следовало бы осудить обстрелы Белгородской области.

Родион Мирошник
Украина
ВСУ
мирные жители
тела
