Захарова заявила об усилении ударов ВСУ по гражданским на фоне переговоров

Захарова заявила об усилении ударов ВСУ по гражданским на фоне переговоров Захарова: ВСУ наращивают удары по гражданским на фоне переговоров о мире

Власти Украины решили нарастить удары по мирным жителям и гражданским объектам, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время брифинга спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что это происходит в период важных переговоров по урегулированию кризиса.

Бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки на гражданские объекты, жилые дома, медучреждения, церкви. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что покушение, организованное Киевом на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, представляет собой террористический акт. По ее убеждению, одно из ключевых целей этого преступления — срыв мирного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Захарова отметила, что данная атака служит очередным доказательством отчаяния украинского руководства, которое неспособно добиться результатов в честном боевом противостоянии.

До этого представитель МИД РФ также подчеркивала, что украинские власти пытаются прикрыть собственные неудачи на линии фронта терактами, направленными против мирного населения России. Эта тактика, по ее словам, также стала неотъемлемой частью гибридного противостояния.