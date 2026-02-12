Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:42

Захарова заявила об усилении ударов ВСУ по гражданским на фоне переговоров

Захарова: ВСУ наращивают удары по гражданским на фоне переговоров о мире

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Украины решили нарастить удары по мирным жителям и гражданским объектам, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время брифинга спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что это происходит в период важных переговоров по урегулированию кризиса.

Бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки на гражданские объекты, жилые дома, медучреждения, церкви. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что покушение, организованное Киевом на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, представляет собой террористический акт. По ее убеждению, одно из ключевых целей этого преступления — срыв мирного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Захарова отметила, что данная атака служит очередным доказательством отчаяния украинского руководства, которое неспособно добиться результатов в честном боевом противостоянии.

До этого представитель МИД РФ также подчеркивала, что украинские власти пытаются прикрыть собственные неудачи на линии фронта терактами, направленными против мирного населения России. Эта тактика, по ее словам, также стала неотъемлемой частью гибридного противостояния.

Мария Захарова
МИД РФ
мирные переговоры
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Россия борется за своего археолога в Польше
Автоэксперт рассказал, как правильно запускать аккумулятор в мороз
В Союзе строителей назвали плюс «эффекта Долиной»
Раскрыто, какую помощь Россия окажет Кубе
Таиланд решил сократить безвизовый режим с более чем 90 странами
Захарова: Украина поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми
«Китайцы» массово готовятся к уходу с российского авторынка
Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова
Gallup отказался «следить» за Трампом
Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа
Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле
Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх
Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству
Полковник объяснил, чем грозит Зеленскому затягивание конфликта
Огненный шар заметили в небе над США
Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО
МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил
Министра российского региона заподозрили во взятке на миллионы рублей
Россиянам раскрыли, куда можно отправиться вместо Кубы
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.