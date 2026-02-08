Украинские власти замещают собственные неудачи на поле боя террористическими актами против гражданского населения России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». По ее словам, подобная практика является элементом гибридного противостояния.

И там, где они понимают — а это они осознали точно, — что они не могут добиться результата на поле боя, на поле сражения, там, где у них это не получается и уже, очевидно, не получится, там они замещают эти свои промахи, эти свои поражения терактами против мирного населения, против гражданской инфраструктуры, — сказала представитель МИД.

Ранее дипломат заявила, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает умалчивать о собственной роли в украинском кризисе. По ее словам, именно действия киевских властей привели страну к текущему положению, а первоначальный отказ Зеленского от поездки в Давос с объяснением якобы о «заботе о гражданах» сменился визитом ради возможной встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, она отметила, что Запад через действующую власть Киева пытается трансформировать самосознание верующих на Украине. Захарова указала на факты преследования Украинской православной церкви, добавив, что в России подготовлены два доклада о противоправных действиях украинских властей в отношении священнослужителей и прихожан.