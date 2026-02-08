Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 16:16

Захарова объяснила террористические атаки Украины на Россию

Захарова заявила о замещении Украиной промахов на поле боя терактами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Украинские власти замещают собственные неудачи на поле боя террористическими актами против гражданского населения России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». По ее словам, подобная практика является элементом гибридного противостояния.

И там, где они понимают — а это они осознали точно, — что они не могут добиться результата на поле боя, на поле сражения, там, где у них это не получается и уже, очевидно, не получится, там они замещают эти свои промахи, эти свои поражения терактами против мирного населения, против гражданской инфраструктуры, — сказала представитель МИД.

Ранее дипломат заявила, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает умалчивать о собственной роли в украинском кризисе. По ее словам, именно действия киевских властей привели страну к текущему положению, а первоначальный отказ Зеленского от поездки в Давос с объяснением якобы о «заботе о гражданах» сменился визитом ради возможной встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, она отметила, что Запад через действующую власть Киева пытается трансформировать самосознание верующих на Украине. Захарова указала на факты преследования Украинской православной церкви, добавив, что в России подготовлены два доклада о противоправных действиях украинских властей в отношении священнослужителей и прихожан.

Мария Захарова
Украина
Россия
атаки
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию экстрадировали фигуранта дела о хищении денег у военных СВО
«Как с жертвой»: Захарова увидела один нюанс в общении США с Европой
Орбан рассказал о предложении Белого дома напасть на соседнюю страну
Дуров увидел общую черту ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
В России расширят основания для увольнения мигрантов
СК нашел виновных в нападении на студентов в Уфе
Умерла Алая Галицкая: фото бывшей «жены» экс-топ-менеджера Альфа-Банка
Россиянам назвали способы избежать заражения вирусом Нипах
Россиянам рассказали, в каких странах можно заразиться опасным вирусом
Названы продукты, вызывающие рак кишечника в юном возрасте
Пособница покушения на генерала Алексеева внезапно разбогатела
Рывок ВС РФ и обратный отсчет до победы: новости СВО на вечер 8 февраля
Проблемы копились годами: что происходит с «Почтой России», скандалы
Полиция проверит смерть экс-жены Галицкого в истринском изоляторе
Захарова объяснила террористические атаки Украины на Россию
Умер экс-депутат Госдумы Курочкин
Россиянам дали совет на фоне сообщений о наплыве техники Apple с Украины
Названо имя победителя в скиатлоне на Олимпийских играх
Российский лыжник финишировал в шаге от олимпийского пьедестала
Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.