26 января 2026 в 13:15

Захарова указала на попытки Запада переформатировать верующих на Украине

Захарова: Запад руками Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад руками властей Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На встрече представителей военного духовенства, руководства профильных структур Минобороны, Росгвардии в рамках XXXIV Международных Рождественских чтений она обратила внимание на гонения против УПЦ и добавила, что в РФ подготовили два доклада о противоправных действиях Киева против прихожан и священнослужителей, передает ТАСС.

Западные силы руками буквально бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей, переписать историю, — сказала Захарова.

Ранее МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ одним из ключевых условий для мирного урегулирования на Украине. Также в ведомстве подчеркнули важность защиты статуса русского языка.

До этого сообщалось, что на Украине 19 января многие жители отметили праздник Крещения. Люди окунались в прорубь даже в сильные морозы, несмотря на официальное решение властей перенести празднование на 6 января по новоюлианскому календарю.

