Захарова указала на попытки Запада переформатировать верующих на Украине Захарова: Запад руками Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине

Запад руками властей Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На встрече представителей военного духовенства, руководства профильных структур Минобороны, Росгвардии в рамках XXXIV Международных Рождественских чтений она обратила внимание на гонения против УПЦ и добавила, что в РФ подготовили два доклада о противоправных действиях Киева против прихожан и священнослужителей, передает ТАСС.

Западные силы руками буквально бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей, переписать историю, — сказала Захарова.

Ранее МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ одним из ключевых условий для мирного урегулирования на Украине. Также в ведомстве подчеркнули важность защиты статуса русского языка.

До этого сообщалось, что на Украине 19 января многие жители отметили праздник Крещения. Люди окунались в прорубь даже в сильные морозы, несмотря на официальное решение властей перенести празднование на 6 января по новоюлианскому календарю.