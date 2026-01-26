Запад руками властей Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На встрече представителей военного духовенства, руководства профильных структур Минобороны, Росгвардии в рамках XXXIV Международных Рождественских чтений она обратила внимание на гонения против УПЦ и добавила, что в РФ подготовили два доклада о противоправных действиях Киева против прихожан и священнослужителей, передает ТАСС.
Западные силы руками буквально бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей, переписать историю, — сказала Захарова.
Ранее МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ одним из ключевых условий для мирного урегулирования на Украине. Также в ведомстве подчеркнули важность защиты статуса русского языка.
До этого сообщалось, что на Украине 19 января многие жители отметили праздник Крещения. Люди окунались в прорубь даже в сильные морозы, несмотря на официальное решение властей перенести празднование на 6 января по новоюлианскому календарю.