19 января 2026 в 17:47

Украинцы не послушались властей и начали праздновать Крещение

Граждане Украины приступили к празднованию Крещения даже после переноса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На Украине 19 января многие жители отмечают праздник Крещения, пишет «Страна.ua». Люди окунаются в прорубь даже в сильные морозы, несмотря на официальное решение властей перенести празднование на 6 января по новоюлианскому календарю.

Традиционные купания проходят в Киеве, Одессе, Николаеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях. 19 января по старому стилю Крещение отмечает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как и в предыдущие годы, совершил крещенское омовение в проруби. Он назвал Крещение важным православным праздником для лидера страны и сотрудников Кремля.

До этого жители Москвы поделились, что купание в проруби на Крещение — это важная традиция, которая объединяет людей. Православные россияне ежегодно в ночь на 19 января окунаются в прорубь, освящают воду и посещают церковные службы. По мнению москвичей, спустя столетия люди продолжают чтить эти обычаи, так как они являются неотъемлемой частью их культуры и идентичности. Горожане отметили, что крещенские купания символизируют для них прежде всего очищение от грехов. Многие также признались, что после обряда чувствуют легкость в теле.

крещение
Украина
праздники
церковь
