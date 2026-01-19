Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:41

Москвичи рассказали, почему купаются в проруби на Крещение

Readovka.news: москвичи назвали важной традицией крещенские купания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москвичи в беседе с Readovka.news заявили, что купания в проруби на Крещение Господне — это важная традиция, объединяющая людей. В ночь на 19 января православные россияне ежегодно окунаются, освящают воду и посещают богослужения.

Мы стараемся не отрываться от народа и держать соборность — вместе с добрыми соотечественниками отметить этот замечательный праздник, — рассказали горожане.

По мнению москвичей, спустя несколько десятков веков россияне продолжают чтить традиции, ведь это важная часть их культуры и идентичности. Жители столицы отметили, что для них крещенские купания прежде всего символизируют очищение от грехов. По признанию горожан, многие из них после этого ощущают легкость в теле.

Ранее священник Павел Огрызков заявил, что крещенскую воду можно использовать для питья в течение всего года. По его словам, также ею можно освящать дом и новые вещи.

Москва
крещение
праздники
православные
