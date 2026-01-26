Французская икона моды приняла «православный крест»

Бывший главный редактор Vogue Paris Карин Ройтфельд и ее сын Владимир официально приняли православную веру. Звезда французской моды поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что совершила обряд крещения. Мероприятие прошло в парижском соборе Александра Невского.

Крещение стало важным шагом для Владимира, который готовится к своей предстоящей свадьбе. Его избранницей является бразильская модель, выросшая в религиозной семье. У самой Карин Ройтфельд есть русские корни. Ее отец, кинопродюсер Жак (при рождении — Яков) Ройтфельд, покинул Россию в 1920-х годах, будучи эмигрантом так называемой первой волны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционных крещенских купаниях, погрузившись в прорубь. На улице в это время стоял сильный мороз, температура опустилась до минус 15 градусов. Для участия в купании Лукашенко надел традиционную белую долгополую рубаху, а затем погрузился в специально вырубленную во льду купель. Возле проруби его ожидал домашний питомец — шпиц по кличке Умка.