Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:29

Французская икона моды приняла «православный крест»

Экс-главред Vogue Ройтфельд крестилась в соборе Александра Невского в Париже

Карин Ройтфельд Карин Ройтфельд Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший главный редактор Vogue Paris Карин Ройтфельд и ее сын Владимир официально приняли православную веру. Звезда французской моды поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что совершила обряд крещения. Мероприятие прошло в парижском соборе Александра Невского.

Крещение стало важным шагом для Владимира, который готовится к своей предстоящей свадьбе. Его избранницей является бразильская модель, выросшая в религиозной семье. У самой Карин Ройтфельд есть русские корни. Ее отец, кинопродюсер Жак (при рождении — Яков) Ройтфельд, покинул Россию в 1920-х годах, будучи эмигрантом так называемой первой волны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционных крещенских купаниях, погрузившись в прорубь. На улице в это время стоял сильный мороз, температура опустилась до минус 15 градусов. Для участия в купании Лукашенко надел традиционную белую долгополую рубаху, а затем погрузился в специально вырубленную во льду купель. Возле проруби его ожидал домашний питомец — шпиц по кличке Умка.

крещение
православие
вера
Париж
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Автоэксперт оценил идею ввести зеленые номера для электромобилей
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.