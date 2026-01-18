Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в минус 15 градусов мороза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби. При этом на улице был крепкий мороз — минус 15 градусов. Кадры показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Традиция Первого — окунание в проруби, — указали авторы публикации.

Для обряда Лукашенко надел белую долгополую рубаху, после чего опустился в вырубленную во льду замерзшего водоема купель. Питомец главы государства, шпиц Умка, ждал хозяина около проруби.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

Тем временем зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что организация «престижных» крещенских купаний с ВИП-купелями не дает никакого особого пути к спасению. Он подчеркнул, что подобные инициативы являются исключительно бизнес-проектами, попытки превратить религиозную традицию в элитарное мероприятие противоречат самому смыслу праздника.