В РПЦ осудили организацию ВИП-купелей на Крещение Кипшидзе: купания в ВИП-купелях не открывают особый путь к спасению

Организация «престижных» крещенских купаний с ВИП-купелями не дает никакого особого пути к спасению, заявил «Москве 24» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что подобные инициативы являются исключительно бизнес-проектами.

По его словам, попытки превратить религиозную традицию в элитарное мероприятие противоречат самому смыслу праздника. Представитель РПЦ напомнил, что миссия духовенства заключается в совершении богослужений и освящении воды, а не в создании комфортных условий для узкого круга лиц. Он отметил, что желание продемонстрировать свой статус через «особые» условия для омовения свидетельствует о гордыне, которая отдаляет человека от духовных целей.

Я убежден, что Церковь к таким предприятиям, к такому бизнесу не имеет никакого отношения. Задача Церкви — провести богослужение, водосвятный молебен. Таким образом дать людям нравственный ориентир, который, как я уже неоднократно говорил, является главным для праздника, — заявил Кипшидзе.

