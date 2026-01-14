Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:48

Иммунолог предостерег россиян от купания в проруби в Крещение

Врач Продеус: купание в проруби в Крещение может стать фатальным для организма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма, заявил НСН иммунолог Андрей Продеус. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

Закаливание — это вопрос постепенный. Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает экстремальный ответ. В зону риска входят неподготовленные люди. Какие могут быть последствия для них? Фатальные. Давать советы по купанию в проруби странно. Это можно сравнить с советами, как правильно курить, чтобы меньше было вреда. Ответ один: не курить, — высказался Продеус.

Он уточнил, что купание в ледяной воде может вызвать нарушение ритма сердца. Кроме того, это чревато спазмом периферических сосудов с последующим нарушением кровообращения.

Ранее врач Мария Гришанова заявила, что беременным и детям лучше воздержаться от купания в Крещение. Она отметила, что купание в ледяной воде — серьезный стресс для неподготовленного организма.

