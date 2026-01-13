Врач объяснила, кому противопоказано окунаться в Крещение Врач Гришанова: детям и беременным стоит воздержаться от купания в Крещение

Беременным и детям лучше воздержаться от купания в Крещение, рассказала «Сiбдепо» заведующая отделением общей терапии Кемеровской городской клинической больницы № 11 Мария Гришанова. Она отметила, что купание в ледяной воде — серьезный стресс для неподготовленного организма.

От купания в проруби следует отказаться людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, детям до семи лет, пожилым людям, тем, кто недавно перенес ОРВИ или другие острые заболевания, людям в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Гришанова.

Врач подчеркнула, что риски такой традиции превышают пользу. По ее словам, польза возможна только при систематическом закаливании.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого нужно перейти в отапливаемое помещение.