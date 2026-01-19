В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь Песков: Путин традиционно окунулся в крещенскую прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин, как и в предыдущие годы, окунулся в крещенскую прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал Крещение важным православным праздником для президента и сотрудников Кремля, сообщает ТАСС.

Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, окунался. Конечно, Крещение для него, как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник, — сказал Песков.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных крещенских купелей в Москве, вода в которых соответствует всем санитарным нормам. Специалисты прорубили иордани в 10 московских округах. В ходе предпраздничного контроля было отобрано и проверено 106 проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. В двух купелях на территории Новой Москвы качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим параметрам.

До этого иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.