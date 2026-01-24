Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 04:43

МИД РФ назвал ключевое условия для урегулирования на Украине

МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ условием урегулирования на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS/Global Look Press
МИД РФ назвал прекращение преследований УПЦ одним из ключевых условий для мирного урегулирования на Украине, передают «Известия». Также в ведомстве подчеркнули важность защиты статуса русского языка.

Необходимость прекращения преследований УПЦ <…> наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса, — говорится в материале.

Ранее украинские силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической УПЦ около его собственного дома. О его задержании и примененном к пономарю насилию рассказал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир. Местонахождение мужчины неизвестно.

До этого сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.

Кроме того, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.

