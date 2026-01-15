Силовики похитили пономаря кафедрального собора на Украине

Силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) около его собственного дома, сообщил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир. По данным пресс-службы, местонахождение мужчины неизвестно.

Церковнослужитель также подвергся физическому насилию, — приводит слова митрополита пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Митрополит добавил, что «такое зверство в отношении мирного человека, посвятившего свою жизнь служению Богу, является вызовом всему обществу». Он предположил, что пономаря увезли в ТЦК.

Ранее во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.

Также во Львове житель ранил сотрудника ТЦК во время мероприятий по оповещению о мобилизации. Нападавший сначала скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Пострадавший, 47-летний военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу.