13 января 2026 в 17:26

Попытка рассказать о мобилизации закончилась ударом ножом в живот

Житель Львова ранил ножом сотрудника ТЦК во время оповещения о мобилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Львова ранил сотрудника местного ТЦК (территориальный центр комплектования на Украине, аналог военкомата) во время мероприятий по оповещению о мобилизации, сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Нападавший поначалу скрылся, но позже его задержали.

Пострадавший, 47-летний военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК, был доставлен в больницу с ножевым ранением в область живота. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшему предъявлены обвинения в «применении насилия в отношении служебного лица, выполняющего общественный долг». Ему грозит тюрьма на срок до 12 лет.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования во Львове отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего парня. В сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась лежать в снегу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.

ТЦК
мобилизация
Львов
ножи
