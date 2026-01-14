Машину сотрудников ТЦК расстреляли на западе Украины Во Львове ищут машину, из которой стреляли в сотрудников ТЦК

Во Львове объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов), сообщает издание «Страна.ua». По данным журналистов, инцидент произошел в пригородном поселке Рудно.

Отмечается, что в микроавтобус ТЦК несколько раз выстрелили из другой машины, которая сумела скрыться. В результате оперативных действий на выезде из города образовались пробки.

Ранее сдавшийся в плен в районе Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Николай Пилипчук заявил о намерении передать российской стороне координаты территориального центра комплектования. По его словам, информация может быть использована для нанесения удара по военкомату.

До этого в городе Вишневом Киевской области сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину. В ходе насильственной мобилизации там произошла стычка между гражданскими и военкомами. Жительница Вишневого пыталась отбить от военных мужчину.

Также в Одессе сотруднику ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета. По данным источника, речь идет о водителе мини-автобуса. Кроме того, местные жители повредили транспортное средство.