14 января 2026 в 09:40

Боец ВСУ решил передать ВС России координаты ТЦК

Украинский пленный Пилипчук заявил о готовности передать ВС РФ координаты ТЦК

Сдавшийся в плен в районе Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Николай Пилипчук заявил о намерении передать российской стороне координаты территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По его словам, информация может быть использована для нанесения удара по военкомату.

Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК, — сказал Пилипчук.

Пленный также рассказал о массовой мобилизации на Украине, которая, по его словам, сопровождалась принудительной доставкой мужчин в военкоматы. Он описал обстоятельства своего задержания сотрудниками ТЦК и полиции и направления в учебное подразделение.

По словам Пилипчука, уже через сутки он оказался на «учениях» в Житомире, где подготовка ограничивалась хозяйственными работами, в том числе строительством ограждений и оборудованием блиндажей. Он отметил слабую организацию подготовки и неудовлетворительное планирование боевых действий со стороны командования ВСУ, а также значительные потери в личном составе и технике.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что украинским солдатам приказывали не укрываться от российских БПЛА и продвигаться вперед по открытой местности, чтобы быть всегда на связи. По его словам, нарушение этого приказа приводило к атаке бойцов своими же и к гибели личного состава. В качестве примера Сорокин привел случай в Красноармейске, когда их командир убил одного пожилого солдата.

