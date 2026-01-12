Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 08:16

«Дед выбегает»: пленный рассказал, как командир ВСУ наказал бойца за страх

ТАСС: командиры ВСУ убивали своих солдат за попытки сохранить жизнь в укрытиях

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинским солдатам приказывали не укрываться от российских БПЛА и продвигаться вперед по открытой местности, чтобы быть всегда на связи, сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин. По его словам, которые приводит ТАСС, нарушение этого приказа приводило к атаке бойцов своими же и к гибели личного состава. В качестве примера Сорокин привел случай в Красноармейске, когда их командир убил одного пожилого солдата.

Забегаем в гараж. И этот голова орет по рации, а тут летают «птички», кидают скиды. Он говорит: «Да там нет никого, выйдите, выйдите на пятак, чтоб я вас видел». И вот дед один старый выбегает, бегает с рацией. Забегает он в гараж — скид. Это командир, который вел нас на «птичке», и скинул на нас этот скид, — рассказал он.

Ранее финский профессор Туомас Малинен заявил о правдивости слов президента России Владимира Путина насчет присутствия на Украине нацистов. В частности, так он высказался о материале в нидерландской газете, посвященном фашистам в рядах Вооруженных сил Украины.

ВСУ
солдаты
приказы
дроны
ликвидация
