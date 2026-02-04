На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Чирика, сообщили на телеканале «Первый казацкий». По информации журналистов, инцидент произошел в Волынской области.

В издании уточнили, что Чирик был настоятелем храма «Живоносный Источник» в поселке Городилец. По информации СМИ, в Сети уже появились фото священника в военной форме.

Ранее в городе Яворове Львовской области в ТЦК скончался мужчина. О его смерти первой рассказала супруга, опубликовавшая сообщение в соцсетях и потребовавшая разъяснений от военкомата, а также проведения расследования. По предварительной информации, 48-летний мужчина умер через четыре часа после задержания. В военкомате заявили, что его разместили в комнате отдыха, после чего спустя некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.

До этого сотрудники территориального центра комплектования протаранили машину в Черкассах. В итоге им удалось задержать водителя. До этого в Киеве сотрудники военкомата гнались за мужчиной, но врезались в дерево.