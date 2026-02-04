Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:56

Мобилизованный не вышел живым после четырех часов пребывания в ТЦК

Во Львовской области мужчина скончался в ТЦК спустя четыре часа после задержания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина скончался в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Яворове Львовской области, передает пресс-служба учреждения в Facebook (деятельность в РФ запрещена). О его смерти первой рассказала супруга, опубликовавшая сообщение в соцсетях и потребовавшая разъяснений от военкомата, а также проведения расследования.

По предварительной информации, 48-летний мужчина умер через четыре часа после задержания. В военкомате заявили, что его разместили в комнате отдыха, после чего спустя некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.

В пресс-службе уточнили, что погибший был доставлен в учреждение в состоянии алкогольного опьянения. После сотрудники вызвали скорая помощь. Тело задержанного было доставлено для проведения вскрытия. Согласно заключению врачей, причиной смерти стало алкогольное отравление.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования протаранили машину в Черкассах. В итоге им удалось задержать водителя. До этого в Киеве сотрудники военкомата гнались за мужчиной, но врезались в дерево.

Львовская область
военкоматы
ТЦК
мобилизации
