Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом Мошенники стали обманывать россиян с помощью пропусков в военкомат

Злоумышленники стали обманывать россиян под предлогом обновления данных по воинскому учету, сообщили в ТАСС со ссылкой на МВД России. Они заставляют жертв сканировать QR-код на «Госуслугах» для якобы получения пропуска в военкомат.

Жертвам звонит неизвестный, представляется сотрудником военкомата и просит отсканировать QR-код, затем разговор обрывается. Дальше с ними связывается «работник» Роскомнадзора и сообщает о подозрительной активности в личном кабинете «Госуслуг».

После цепочки звонков россиян убеждают, что их деньги якобы пытались похитить и в качестве защитных мер предлагают передать их «ФСБ». В итоге пострадавшие отдают ценности злоумышленникам, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками — при переходе на «сайт» для отмены пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.

Также стало известно, что мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов для подбора подарков на 23 Февраля. Жертвам предлагают указать интересы и возраст партнера, после чего присылают ссылку на фишинговый сайт.