Военкомы гнались за киевлянином, но врезались в дерево и попали на видео

Военкомы гнались за киевлянином, но врезались в дерево и попали на видео В Киеве сотрудники ТЦК врезались в дерево при попытке поймать местного жителя

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) гнались за мужчиной, но врезались в дерево, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав в Telegram-канале соответствующее видео. Ребенок за кадром назвал украинских военкомов «дебилами».

Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что в Киеве произошел инцидент с незаконным задержанием служителя церкви. Сотрудники ТЦК силой доставили в одно из своих отделений протоиерея канонической Украинской православной церкви Александра Иценко. Инцидент произошел 28 января 2026 года, когда священник направлялся на Всенощное бдение.

До этого сообщалось, что в Хмельницком представители ТЦК насильно мобилизовали священнослужителя УПЦ. Его схватили утром 28 января по дороге на работу, после чего его доставили в городской военкомат. У священника изъяли мобильный телефон, что лишило его возможности связаться с близкими или представителями епархии. Несмотря на готовность вступить в ряды ВСУ, протоиерей категорически отказался брать в руки оружие, мотивируя это своим священным саном.