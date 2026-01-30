Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:36

Военкомы гнались за киевлянином, но врезались в дерево и попали на видео

В Киеве сотрудники ТЦК врезались в дерево при попытке поймать местного жителя

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) гнались за мужчиной, но врезались в дерево, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав в Telegram-канале соответствующее видео. Ребенок за кадром назвал украинских военкомов «дебилами».

Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что в Киеве произошел инцидент с незаконным задержанием служителя церкви. Сотрудники ТЦК силой доставили в одно из своих отделений протоиерея канонической Украинской православной церкви Александра Иценко. Инцидент произошел 28 января 2026 года, когда священник направлялся на Всенощное бдение.

До этого сообщалось, что в Хмельницком представители ТЦК насильно мобилизовали священнослужителя УПЦ. Его схватили утром 28 января по дороге на работу, после чего его доставили в городской военкомат. У священника изъяли мобильный телефон, что лишило его возможности связаться с близкими или представителями епархии. Несмотря на готовность вступить в ряды ВСУ, протоиерей категорически отказался брать в руки оружие, мотивируя это своим священным саном.

военкоматы
ТЦК
Украина
Киев
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
«Не можем рисковать»: школы приграничного региона переведут на дистант
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.