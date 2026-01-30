Зимняя Олимпиада — 2026
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ

СПЖ: сотрудники ТЦК похитили протоиерея УПЦ Иценко

В столице Украины произошел инцидент с незаконным задержанием служителя церкви, сообщила пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ). Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой доставили в одно из своих отделений протоиерея канонической Украинской православной церкви Александра Иценко.

Священника, служащего в Кирилловском монастыре, задержали 28 января 2026 года, когда он направлялся на Всенощное бдение. При себе он имел все документы, подтверждающие его сан, и не числился в розыске.

Однако сотрудники ТЦК заявили, что нужно только обновить данные <…> отца Александра посадили в микроавтобус и отправили в неизвестном направлении, — добавили в СПЖ.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком представители ТЦК насильно мобилизовали священнослужителя УПЦ. Священника Максима Москальчука схватили утром 28 января по дороге на работу, после чего его доставили в городской военкомат. У него изъяли мобильный телефон, что лишило его возможности связаться с близкими или представителями епархии. Несмотря на готовность вступить в ряды ВСУ, протоиерей категорически отказался брать в руки оружие, мотивируя это своим священным саном.

