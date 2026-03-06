Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 07:05

В КПРФ назвали способ снизить рекордную закредитованность россиян

Депутат от КПРФ Камнев призвал запретить онлайн-оформление кредиток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России следует запретить онлайн-оформление кредитных карт, чтобы уменьшить количество долгов среди граждан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. Кроме того, по его словам, необходимо установить лимиты на все остальные банковские продукты, доступные дистанционно.

Кредиты становятся настоящей ловушкой для миллионов россиян, из-за которой люди привыкают жить в постоянном долгу. Объем просроченной задолженности россиян по необеспеченным кредитам к 2026 году достиг рекордных 1,65 трлн рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее. Доля проблемных долгов выросла до 4,6% — максимум за пять лет. Это открытые данные, которые кричат о проблеме. Поэтому считаю разумным включение механизмов, при которых кредитные карты возможно оформлять исключительно офлайн — в отделении банка, с личной встречей, идентификацией и временем на обдумывание решения, — высказался Камнев.

Он подчеркнул, что оформление кредитных карт через интернет в два клика представляет опасность, так как у людей нет возможности для обдумывания, как это происходит при посещении банка. По словам депутата, полностью запрещать цифровые банковские сервисы нецелесообразно, поскольку люди уже привыкли к их удобству. Однако, как отметил парламентарий, без ограничений риски для граждан увеличиваются.

Для всех остальных банковских продуктов, которые оформляются онлайн через приложения, включая потребкредиты и рассрочки, следует установить жесткий лимит — не более 1 млн рублей за определенный период на одного человека. Отдельно стоит проговорить и о микрофинансовых организациях, которые отягощают ситуацию. Это вообще паразитический сегмент, порожденный капитализмом: сверхвысокие ставки, перекредитование, коллекторы, которые часто действуют на грани закона, — добавил Камнев.

Депутат пояснил, что обширная сеть микрофинансовых организаций оказывает негативное воздействие в основном на самые уязвимые группы населения — людей с низкими доходами. По словам депутата, необходимо либо полностью запретить деятельность МФО либо существенно ограничить их работу, переведя под жесткий банковский контроль.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что кредитная карта с небольшим лимитом в 30–50 тыс. рублей может быть опаснее крупного займа. По его словам, беспроцентный период создает иллюзию безопасности и деньги банка перестают казаться чужими.

