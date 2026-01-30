Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:58

Захарова разнесла «гоп-компанию на Банковой» на фоне страданий украинцев

Захарова: Зеленский скрывает свою роль в кризисе на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает умалчивать собственную роль в кризисе на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, именно действия Киева привели страну к нынешнему положению, передает корреспондент NEWS.ru.

Он, правда, не добавил, что по его вине, и не сказал, что это он и вся его гоп-компания на Банковой стали причинами нынешнего плачевного состояния дел на Украине, в том числе и энергетического кризиса, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Зеленский сначала попытался объяснить отказ от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе заботой о гражданах, которые переживают сложный период. Затем, добавила дипломат, президент Украины поехал в Давос ради возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Но как только замаячила перспектива беседы с хозяином Белого дома, Зеленский моментально забыл о страданиях миллионов соотечественников, которые сидят без света, воды, тепла. И стремглав примчался 22 января в Швейцарию на аудиенцию, — добавила Захарова.

Ранее Зеленский отверг возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, он готов пригласить российского президента в Киев. Зеленский также отметил, что украинская сторона настроена на завершение конфликта и рассматривает любой возможный и реалистичный формат переговоров на уровне лидеров.

Владимир Зеленский
Украина
Мария Захарова
МИД РФ
