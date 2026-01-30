Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает РБК-Украина. По его словам, он готов пригласить главу России в Киев.

Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве, — заявил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с главой российского государства. По его словам, Москва обеспечила бы гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он упомянул, что Путин не раз говорил об этом.

До этого представитель Кремля сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой предлагал ему рассмотреть возможность встречи с Зеленским. Как подчеркнул Ушаков, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты.

Глава Белого дома в свою очередь заявил, что на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта наблюдается большой прогресс. Свою оценку он дал, обращаясь непосредственно к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, который участвовал в трехсторонней встрече в Абу-Даби.