Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:42

Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве

Зеленский отверг возможность проведения встречи с Путиным в Москве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает РБК-Украина. По его словам, он готов пригласить главу России в Киев.

Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве, — заявил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с главой российского государства. По его словам, Москва обеспечила бы гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он упомянул, что Путин не раз говорил об этом.

До этого представитель Кремля сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой предлагал ему рассмотреть возможность встречи с Зеленским. Как подчеркнул Ушаков, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты.

Глава Белого дома в свою очередь заявил, что на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта наблюдается большой прогресс. Свою оценку он дал, обращаясь непосредственно к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, который участвовал в трехсторонней встрече в Абу-Даби.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
приглашения
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.