28 января 2026 в 16:43

«Приглашаем его в Москву»: Ушаков сделал предложение Зеленскому

Ушаков: Зеленский может приехать в Москву при готовности встретиться с Путиным

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

Если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы, — отметил Ушаков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Путиным предлагал ему рассмотреть возможность встречи с Зеленским. По его словам, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты. Ушаков назвал два условия России для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне. Первое — хорошая подготовка, второе — ориентированность процесса на достижение конкретных позитивных результатов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры трехсторонней группы по Украине в Абу-Даби — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.

