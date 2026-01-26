Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби были только началом работы

Переговоры трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, представляют собой лишь старт рабочего процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вести фрагментарное обсуждение отдельных пунктов повестки было бы неправильно, передает ТАСС.

Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что на сегодняшний день речи о смене состава российской делегации на переговорах в Абу-Даби не идет. Он подчеркнул, что данный вопрос зависит от президента РФ Владимира Путина.

До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса. По его словам, эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.