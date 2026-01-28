Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:28

Ушаков рассказал о предложении Трампа насчет Путина и Зеленского

Ушаков: Трамп предлагал организовать встречу Путина с Зеленским

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предлагал ему рассмотреть возможность встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты.

И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность, — отметил он.

Ушаков назвал два условия России для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне. Первое — хорошая подготовка, второе — ориентированность процесса на достижения конкретных позитивных результатов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

