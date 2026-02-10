«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева Захарова назвала актом терроризма покушение Киева на жизнь генерала Алексеева

Покушение Киева на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева представляет собой акт терроризма, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. По ее словам, одна из целей преступления — срыв переговорного процесса по урегулированию на Украине.

Захарова указала, что эта атака стала еще одним подтверждением отчаяния украинских властей, неспособных добиться успеха в открытом противостоянии. Она подчеркнула, что подобные акты экстремизма финансируются западными странами и являются частью гибридной войны. Их цель — подорвать возможность мирного урегулирования конфликта, уверена дипломат.

Очередной акт терроризма, экстремизма, который проявляет киевский режим тогда, когда понимает в очередной раз, что на поле боя нет никаких перспектив для него, — подчеркнула она.

Представитель МИД РФ заверила, что это покушение не изменит ключевые стратегические цели, поставленные страной. По ее словам, конкретные шаги по переговорам и форматы международного взаимодействия находятся в компетенции руководства страны и будут определяться исключительно национальными интересами.

И вся эта террористическая банда, отрепье должно это прекрасно осознавать, — заключила она.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления. Состояние пострадавшего характеризуется как стабильное.