20 февраля 2026 в 18:30

Глава МИД Ирана признался в истинных чувствах к американцам

Глава МИД Аракчи заявил, что Иран не считает США врагами

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский народ не рассматривается Ираном в качестве врага, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, враждебной стороной Тегеран считает исключительно политику, которую Соединенные Штаты проводят в отношении страны.

Мы не считаем американцев врагами, мы считаем политику США враждебной по отношению к Ирану. Когда эта враждебность будет остановлена, мы сможем, возможно, рассмотреть несколько другой формат отношений, — сказал дипломат.

Министр также подчеркнул, что единственным языком, на который откликается иранский народ, может быть только уважение. По мнению дипломата, только в таких условиях может быть заключен сделка между Ираном и США.

Ранее СМИ написали, что Соединенные Штаты приступили к формированию ударной группировки вблизи Ближнего Востока. К месту назначения направляется авианосец Gerald Ford вместе с кораблями сопровождения. Корабли уже приближались к Гибралтарскому проливу. Как отмечают эксперты, это указывает на возможную готовность к проведению операции в самое ближайшее время.

Иран
США
Ближний Восток
МИД
дипломаты
