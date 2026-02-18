Западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины не спустят на тормозах коррупционный трек украинского президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, к такому выводу он пришел после истории с задержанием и арестом экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал, — подчеркнул дипломат.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

До этого аналитики предположили, что задержание Галущенко может рассматриваться как элемент политики США, направленной на то, чтобы подтолкнуть Зеленского к принятию мирного соглашения. Эксперты выдвинули версию, что если глава Украины продолжит отвергать уступки, то еще больше его соратников станут фигурантами уголовных дел.