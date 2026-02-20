Канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует крайнюю непоследовательность в своих высказываниях о России, обратил внимание в социальной сети X ирландский журналист Брайан Макдональд. В частности, месяц назад политик называл страну соседом, с которым придется восстановить равновесие, однако сегодня он уже не придерживается такого мнения. По словам Макдональда, Мерц страдает от «русофрении».

Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии глубокого варварства. Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении? — написал журналист.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт выразил уверенность, что немецко-американские отношения на высшем уровне переживают глубокий кризис. Он заметил, что на Мюнхенской конференции Мерц демонстративно контактировал с главным политическим соперником президента США Дональда Трампа от Демократической партии.