Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 00:24

«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха

Медведев: ждущий сильной армии Мерц перепутал современность с нацистским Рейхом

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Намерения канцлера ФРГ Фридриха Мерца создать сильнейшую армию в Европе напоминают нацистское прошлое Германии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на страницах в социальных сетях MAX и X. По его мнению, немецкий политик «перепутал время».

Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й, — написал Медведев.

Он также сопроводил свой пост фотографией Мерца. Фотожаба стилизована под эсэсовскую. Свое заявление Мерц сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также указал на раскол с США и необходимость полнее использовать потенциал Европы.

При этом на мероприятии немецкий канцлер подчеркнул, что Германия навсегда исключила для себя возможность доминирования в Европе. По его словам, этот исторический урок немцы усвоили. Мерц дал понять, что будущее своей страны и Европы в целом он видит исключительно в кооперации и равноправном партнерстве внутри Евросоюза. ФРГ, по его словам, не намерена и не будет предпринимать односторонних шагов, затрагивающих интересы соседей.

До этого выступление канцлера раскритиковала представитель МИД России Мария Захарова, ответив на его слова о разрушении основанного на правилах миропорядка. По мнению дипломата, его никогда и не существовало.

Фридрих Мерц
ФРГ
Дмитрий Медведев
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столичный аэропорт временно «закрыл» небо
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций
«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха
Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян
В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии
Разрушит органы и лишит детей: предостережение от врача по поводу водки
На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности
Немецкому профессору предложили найти подработку для финансирования ВСУ
В ЕК сделали спорное заявление о мире на Украине
Агрессивного мужчину с ножом задержали в центре Парижа
НАТО готовит одну реформу с учетом уроков конфликта на Украине
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового владельца
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.