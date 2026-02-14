«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха

Намерения канцлера ФРГ Фридриха Мерца создать сильнейшую армию в Европе напоминают нацистское прошлое Германии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на страницах в социальных сетях MAX и X. По его мнению, немецкий политик «перепутал время».

Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й, — написал Медведев.

Он также сопроводил свой пост фотографией Мерца. Фотожаба стилизована под эсэсовскую. Свое заявление Мерц сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также указал на раскол с США и необходимость полнее использовать потенциал Европы.

При этом на мероприятии немецкий канцлер подчеркнул, что Германия навсегда исключила для себя возможность доминирования в Европе. По его словам, этот исторический урок немцы усвоили. Мерц дал понять, что будущее своей страны и Европы в целом он видит исключительно в кооперации и равноправном партнерстве внутри Евросоюза. ФРГ, по его словам, не намерена и не будет предпринимать односторонних шагов, затрагивающих интересы соседей.

До этого выступление канцлера раскритиковала представитель МИД России Мария Захарова, ответив на его слова о разрушении основанного на правилах миропорядка. По мнению дипломата, его никогда и не существовало.