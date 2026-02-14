Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 00:02

«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии

Мерц: Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что Германия навсегда исключила для себя возможность доминирования в Европе, передает РИА Новости. По его словам, этот исторический урок немцы усвоили.

Политик дал понять, что будущее своей страны и Европы в целом он видит исключительно в кооперации и равноправном партнерстве внутри Евросоюза. Мерц также отметил, что ФРГ не намерена и не будет предпринимать односторонних шагов, затрагивающих интересы соседей, делая ставку исключительно на коллективные решения.

Партнерское лидерство? Да. Фантазии о гегемонии? Нет. Мы, немцы, никогда больше не будем идти в одиночку. Это неизменный урок нашей истории, — заверил канцлер ФРГ.

Ранее Мерц признал слабость Европы перед Россией, несмотря на превосходство в ВВП. На Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейцев эффективнее использовать военный и технологический потенциал.

Также канцлер Германии передавал, что трансатлантическое доверие и партнерство должны быть восстановлены, так как даже США не смогут быть сильными в одиночку в эпоху соперничества великих держав. По его словам, участие в НАТО остается конкурентным преимуществом как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

