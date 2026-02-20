Зимняя Олимпиада — 2026
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу

Депутат Шмидт заявил о критически низком уровне отношений Мерца и Трампа

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/LUKA KOLANOVIC/Global Look Press
Немецко-американские отношения на высшем уровне переживают глубокий кризис, заявил депутат бундестага Евгений Шмидт в комментарии информационной службе «Вести». Он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции демонстративно контактировал с главным политическим соперником американского лидера Дональда Трампа от Демократической партии.

Отношения сейчас на самом низком уровне. И, соответственно, Трамп очень даже открыто готовится противостоять именно влиянию ЕС и намерениям Мерца касаемо ужесточения здесь внутренней политики в отношении оппозиции, в отношении свободы слова, — сказал он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер Германии, поднимая тему мнимой угрозы Гренландии со стороны России, пытается помешать сближению Трампа с главой РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, таким образом Мерц стремится любой ценой удержать Вашингтон в качестве союзника Берлина.

Кроме того, глава правительства ФРГ заявил о необходимости восстановления трансатлантического партнерства, подчеркнув, что даже Соединенные Штаты не смогут сохранить силу в одиночку в условиях глобальной конкуренции. Канцлер отметил, что участие в Североатлантическом альянсе остается выгодным для обеих сторон — как для Европы, так и для США.

