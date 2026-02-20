В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России

В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России Депутат Нечаев выступил против усиления контроля за видеоиграми в России

Усиливать контроль за видеоиграми или запрещать их на территории России не стоит, такое мнение высказал руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», игры позволяют геймерам «выпускать пар».

Давайте хотя бы детские игры не запрещать, — заявил Нечаев.

Он добавил, что в России фиксировались нападения подростков и до широкого распространения видеоигр. В частности, депутат напомнил про 70-е и 90-е годы. Тогда никакого «Роблокса» еще даже не существовало, напомнил Нечаев.

Вспомните, шпана из 90-х, «слово пацана» и подобные эти группировки, и не было никаких игр, — отметил он.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил пользователям ответить на вопрос, нужно ли усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки. Поводом для обсуждения стали данные экспертов о возможной связи между увлечением играми и недавними происшествиями в учебных заведениях.