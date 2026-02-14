В Госдуме заинтересовались влиянием видеоигр на детей Володин запустил опрос об усилении контроля за видеоиграми

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max предложил пользователям ответить на вопрос, нужно ли усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки. Поводом для обсуждения стали данные экспертов о возможной связи между увлечением играми и недавними происшествиями в учебных заведениях.

Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия, — написал Володин.

Спикер нижней палаты парламента также отметил, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы. По его словам, рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой.

Ранее депутат Госдумы Мария Дробот связала участившиеся нападения в школах с системным кризисом профилактической работы. Она назвала трагедии в Красноярске и Уфе не разрозненными происшествиями, а симптомом неблагополучия, указав на отсутствие реальной реакции со стороны психологов и школьных служб.